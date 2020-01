El flamante conductor del equipo advirtió que van a “evaluar” a todos los jugadores y en los próximos días delinearán el plantel definitivo: “Veremos algunos detalles puntuales de futbolistas que puedan recibir opciones de otros lugares y a partir de ahí se barajarán opciones a seguir. Quiero potenciar a los chicos de las inferiores, pero no voy a estar atado a poner jugadores que no rinden. No tengo compromisos con nadie. No me ato a ningún esquema, eso depende de los jugadores”.