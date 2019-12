Mario Ellerio, con 60 años de socio (30 como activo y 30 como vitalicio), fue uno de los más experimentados en el recinto: “No puedo doblar bien la rodilla pero después estoy bastante bien. Hoy no podía faltar. Tuve la suerte de que me ayudaron, estoy agradecido por todo. Me dieron una mano en el club, excelente se portaron”. Y acotó: “Esperemos que si hay cambios sean positivos y, si no los hay, que se siga de la misma manera. Mucho no me puedo quejar”.