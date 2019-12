“En mi último partido en la Bombonera antes de irme a China, toda la gente gritó ‘Tevez no se va’ y yo ya tenía la decisión de irme aunque no tenía el contrato firmado. Me avisaron que mi familia me estaba esperando en la puerta del vestuario, me abracé con Vane y Flor (su hija mayor) y nos pusimos a llorar. Me dijo ‘papá, quedate’. Cuando se fueron ellas, fui al vestuario de Guille y Gustavo y les avisé que si estaban armando el equipo para el año siguiente, creía que me quedaba. Me preguntó si estaba seguro y le dije que sí. Cuando me fui a casa, pensé en frío y sentí otra vez lo mismo, que me tenía que ir”, detalló el actual capitán de Boca.