En ese equipo de la Juventus, club en el que jugó entre 2013 y 2015, conoció a Gianluigi Buffon, cuya ambición por ganar títulos se notaba desde el primer día de pretemporada. "Antonio Conte hizo toda una introducción en donde me presentó delante de todo el plantel. ‘Quiero darle la bienvenida a Carlos, ojalá se cumplan tus deseos igual que los nuestros’, dijo. Algo breve. Dice eso Conte y bueno.... nos fuimos con el preparador físico y viene Buffon y me agarra la cabeza y me dice ‘Vamos eh que este año ganamos todo’, y yo lo miré como diciendo ‘está loco éste, recién es el primer día de la pretemporada’”. Y agregó: “Así es la mentalidad de los campeones”.