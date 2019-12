López, que surgió del Millonario como futbolista y permaneció allí durante once temporadas, había arribado a Núñez en ese momento con una estadística negativa que marcaba tres descensos sobre su espalda como entrenador (Instituto, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe). Sin embargo, lo ocurrido con River fue lo más fuerte a punto tal que jamás volvió a ver los encuentros: “No hace falta. Los tengo en la cabeza. Es imposible borrarlos. Cierro los ojos cuando quiero y los veo. No hace falta tener un video. Belgrano hizo su trabajo y nosotros no pudimos hacer el nuestro”, concluyó.