Ahora bien, Román será el que baje el martillo para cada decisión de peso. No obstante el manager apuntado es Jorge Bermúdez, quien siempre mostró su descontento con la actual dirigencia, hizo buenas migas con Ameal y se encuentra en Colombia resolviendo cuestiones personales para sumarse al proyecto. ¿Cabrá la chance de ser secundado por sus compatriotas Mauricio Serna y Óscar Córdoba? Chicho está vinculado al oficialismo (está a cargo del fútbol Senior) pero tiene buena relación con los integrantes de la oposición. El ex arquero, de gran afinidad con Riquelme, ha declarado su deseo de trabajar en el club y hasta tuvo reuniones con Angelici que no llegaron a buen puerto.