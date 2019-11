“Es parte de lo que decimos de recuperar la identidad xeneize. Con todo el respeto a Alfaro, que es un gran profesional, se ha comportado perfecto y ha ganado partidos, si me preguntás si a mí me gusta que el 9 no la agarre, que el 10 no la agarre, que los laterales nada más son laterales, que nadie se mueve nunca, y no, a mí no me gusta”, declaró el conductor y empresario en TNT Sports.