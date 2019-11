El desopilante video de Carlos Bianchi y su mujer Margarita para invitar a su fiesta de los “140 años”

“Ay, Carli, se acerca la fecha”, comienza Margarita. “Y qué hacemos con los invitados”, continúa Bianchi. Con una divertida parodia musical, aparecen fragmentos de “Yo no quiero media novia” de Palito Ortega, “Zapato roto” de Los Náufragos, “Será que no me amas”, de Luis Miguel y un cierre particular de “Una cerveza” de Ráfaga, todos ellos interpretados de manera magistral por el Virrey y su esposa.