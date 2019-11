Quizá sea coincidencia, quizá no. Pero una historia similar se vivió hace nueve años en el mítico circuito N° 12 del autódromo de Buenos Aires, donde ambos llegaron a la última carrera con la posibilidad de consagrarse. Canapino ganó la competencia y festejó en lo más alto del podio, tanto el triunfo como el título –el primero para el joven de Arrecifes–. Sin embargo, es pertinente recordar que fue Werner el que finalizó primero en el campeonato, pero como el reglamento deportivo de la categoría obliga al piloto a ganar al menos una carrera durante la temporada, y él no lo había logrado, el trofeo fue para su oponente. Una situación que no sucederá el fin de semana, dado que ambos tienen el triunfo solicitado por la normativa.