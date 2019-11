“Para mí también fue muy difícil, porque él me hizo un parche en el documento cuando fue a ver a los militares. Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos. Yo le pedía que mis hijos no sufrieran el mismo problema que tuve yo. No quería que tuvieran doble apellido, y cuando nacieron mis hijas no hizo nada. Tuvimos esa diferencia, porque interpretamos la vida de manera distinta. Me acuerdo que me dijo algo que me dolió mucho. Que tenía que hacer méritos para ser su hijo… fueron 35 años de mucho dolor. Después traté de llevar una vida normal y antes de que se muriea le dije que no quería que mi familia se avergonzara de todo su pasado”, completó Oscar, quien además de convivir con el rechazo de su padre, también debía ignorar las constantes comparaciones cuando se subía a los autos. “Cuando empecé a correr fue muy tedioso, porque tenía que aprender a sobrellevar las comparaciones. Los defectos que no le veían a otros, me los veían a mí. Mi viejo fue tocado con la varita mágica y yo no. Por eso le tuve que poner el hombro para todo, con mucho sacrificio”, rememoró.