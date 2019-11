La decisión de la Conmebol de llevar el partido a Lima fue un factor que “perjudicó” al conjunto argentino en la planificación del compromiso más importante del año ante el Flamengo. “Me da un dolor inmenso no haber podido jugar en Santiago. Nos hemos preparado para ir allí, porque no es lo mismo viajar a la capital de Chile, que ir a Lima. No hablo de la ciudad, porque Perú tiene una capital hermosa, sino que me refiero a las distancias”, dijo el presidente del Millonario en diálogo con la señal deportiva Fox Sports.