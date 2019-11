Pues bien, un ex entrenador de Boca sorprendió con su arriesgada sentencia: “Gallardo va a ser técnico de Barcelona en diciembre”. ¿Quién fue el autor de la frase? Ni más ni menos que Claudio Borghi. El ex enlace, campeón del mundo con la Selección en México 1986, oficia como panelista del programa Todos somos técnicos, del Canal del Fútbol, de Chile. Y allí no dudó: “Es información que uno maneja. Valverde no lo está haciendo bien y Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. Esto lo sé por una fuente directa”.