Graieb se volvió a sentir protagonista de algo que jamás supuso que podía cruzarse en su vida. Fue hacia esa casa para conocer a Claudia, una mujer que cargaba con una difícil historia de vida por la enfermedad de su hijo, motivo por el que frecuentaba la Basílica de Luján: “Al arribar nos atendió su hija y nos comentó que Claudia recién había llegado de un viaje y como estaba muy cansada nos iba a poder recibir más tarde. En ese instante ella apareció. Se acercó, me miró y dijo: ‘Vos sos Diego, pero no venís a pedir por el nene que tenés en brazos’. Me sorprendió. Hizo que dejara a mi hijo en brazos de mi esposa y me llevó hasta el altar que tiene en su hogar con una Virgen, comprada en Luján y que por momentos, llora sangre. Me miró de la misma forma que María Livia y me preguntó ‘¿Quién sos?’, igual que me había sucedido en Salta. ‘Vos sos Diego Graieb, hijo de Dios. Bienvenido, porque fuiste llamado por ella’. Y allí comienzo un hermoso camino junto a la Virgen Peregrina, que me ha permitido recorrer muchos rincones del país al lado de Claudia, viviendo cosas maravillosas, con gente que se ha sanado y curado. Hay que tener en claro, para que no haya confusiones, que esto no es una secta. Aquí hablamos de Dios, de la Virgen y de tratar de entender que Dios existe, que está entre nosotros y que nos va a ayudar siempre”.