“Me parece que va a cumplir su contrato hasta junio de 2020. Si Boca lo llama, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, nadie hace lo que no quiere. Si a fin de año se junta con nosotros y nos dice que tiene otra propuesta, ‘marche preso’. No hay otra, cada uno sabe lo que tiene que hacer”, continuó el mandatario en diálogo con Radio La Red.