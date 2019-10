— Una madrugada yo me levanto a hacer pis y la encuentro a mi mamá llorando en el comedor de la casilla que vivíamos. Le pregunté qué pasaba y no me quiso decir hasta que insistí tanto que me terminó diciendo, y me dijo que no sabía qué iba darme de comer a mi hermana y a mí al otro día. Creo que era un sábado o un domingo, y ahí fue que la abrace y le dije que la iba a ayudar, que no se preocupara, que cuando sea grande le iba a hacer una casa, etc. Mi mamá se reía porque tenía 9 años, no lo tomas tan en serio, pero bueno ese día me lo tomé totalmente en serio.