Corría septiembre de 2001 y el mundo se convulsionaba por el Atentado a las Torres Gemelas. Ariel tenía 20 años y no dudó hacia dónde encarar su vida. “En 2002 me alisté en Ejército. Hice toda la formación y entrenamiento. En 2005 me llegó la carta para ir a Irak en 2006. No lo tomé a mal ni me puse triste, todo lo contrario, era lo que habíamos estado esperando con mis compañeros desde hace tiempo. Queríamos estar allá”.