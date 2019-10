El equipo de Núñez contó con el regreso de Juan Fernando Quintero tras 208 días de ausencia a raíz de su lesión ligamentaria en la rodilla, sin embargo el técnico optó por la mesura: “Vamos a tratar de llevar a Juanfer con calma, son sus primeros minutos después de siete meses, entró en un partido definido. No está para jugar de entrada todavía, no nos aceleremos, está para ir incorporándose de a poco en situaciones como las de hoy. Después va a ir sumando más minutos. Queríamos darle tranquilidad para que la emoción por jugar después de siete meses no lo invada y no lo confunda”.