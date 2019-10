El video, que es del 3 de mayo del 2012, lo dio a conocer TyC Sports y está enmarcado en un contexto donde Javier Cantero había asumido hacía unos meses pero ya estaba en un proceso de disputa con los violentos que dominaban la tribuna. “La AFA y la política no me ayudaron en la pelea contra la barra”, dijo el ex directivo del Rojo en su visita al programa No Todo Pasa.