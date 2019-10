Paralelamente, el inefable Bebote seguía sumando poder. Según la causa que se instruye por asociación ilícita, la dirigencia le aportaba ya más de 1200 entradas y presuntamente se hacía cargo del pago que le correspondía a los jugadores para el viaje de la barra al Mundial. “Lo del técnico lo tendrás que arreglar vos”, le dijeron. Y el 19 de octubre, Bebote accionó en esa dirección. Fue hasta el entrenamiento en el predio de Villa Domínico y esperó pacientemente a la salida. Ese día, Holan no había llevado su auto, sino que se retiró en el de su ayudante de campo, Javier Tellechea. Bebote, con informantes dentro del predio (en Independiente acusan a un ex vicepresidente) obtuvo el dato y a 70 metros paró al vehículo. Estaba con otros cuatro barras más una moto de acompañamiento, según los videos aportados a la causa. Se subió a la parte trasera del auto y según Holan lo obligó a él a pasarse a esa zona y allí se produjo la extorsión. Álvarez reconoce el encuentro, pero asegura que no fue una extorsión ni amenaza, sólo un pedido de colaboración sin ulteriores consecuencias. Fueron 20 minutos de viaje donde según la denuncia Bebote esgrimía la siguiente frase: “Acá aportaron todos los técnicos que pasaron, vos no vas a ser la excepción”. Cuando lo dejaron ir, Holan ingresó al club El Progreso, donde según los parroquianos minutos después entraron dos barras en forma intimidante. El técnico en su declaración en Tribunales dijo no sentir miedo por él, sino por su familia y la de sus colaboradores. Y por eso tuvo custodia policial durante todo este tiempo. Bebote dice que todo fue una cama de los Moyano para sacarlo del medio. “Yo lo que le pedí es una colaboración, y como se lo dije a Holan o a cualquiera al que le pido una colaboración, no tiene obligación, si quiere colabora y si no quiere no", le dijo Alvarez a Infobae en febrero de 2018. Y apuntó “La amenaza fue la apretada de los Moyano, si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él por financiar a la barra e iban a arruinar su carrera”.