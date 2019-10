"Ese día, la Policía que tenía que estar en la sede, no lo estaba. Fue sospechoso. Quedé desguarnecido. Lo que me dijo mi secretaria fue que todos se habían ido al estadio por un control. Cuando la barra entra y traba la puerta desde adentro, ella se puso a llorar porque pensó que me iba a pasar algo malo. Sin embargo, cuando ingresó el abogado, me sentí un poco protegido porque por lo menos había un testigo. Él no participó, pero su presencia me tranquilizó”, relató.