El brasileño Raphael Claus no lo advirtió y tampoco lo reclamó ningún futbolista del elenco millonario, lo que despertó el enojo del entrenador del elenco visitante y de Ramón Ábila. “Sabíamos que Borré, Palacios y De La Cruz se entrenan para simular faltas. Y casualmente hoy no protestaron el penal y se lo dieron igual. En cada fase ellos tuvieron un penal y hoy se dio de vuelta. Fue un penal que no lo reclama nadie y que el VAR igual lo va a revisar. Siempre hay alguien en el VAR que llama: se ve que están con crédito en el teléfono. Eso cambia la secuencia del partido y te predispone de otra manera”, soltó un enfadado Wanchope Ábila en conferencia de prensa.