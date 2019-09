-Me pone feliz que ya no se hable sólo de revulsivo cuando se me mencione. O al menos que esa no sea la única palabra. Me gusta que eso pase, aunque claro que el proceso no fue fácil. Dolió, me dio mucho esfuerzo, me choqué varias veces contra una pared y hasta tuve dudas de si iba por el buen camino. A veces pensaba ‘¿por qué no sigo siendo revulsivo?’ Pero bueno, la responsabilidad fue cambiando. No fue lo mismo el primer año en el Real, cuando entraba 5 minutos y ahí sí tenía que ser revulsivo, vaciarme en ese corto tiempo, para darle mi energía al equipo. En Murcia cambió porque pasé a jugar 30 minutos y a ser el termómetro del equipo. Allí empecé a entender el tema de distribuir energía, empecé a madurar, a ver el juego de otra forma, a entender los momentos y cómo y cuándo buscar a qué compañero.