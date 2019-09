“Dice sí, dice no. Todo lo que está diciendo de si pelear conmigo o no, parece una justificación de no querer hacerlo, lo dijo en septiembre 14 y lo sigue diciendo, se sigue excusando. Teníamos un contrato, íbamos a pelear en septiembre 14 y huyó, qué puedo decir”, dijo Golovkin en una sesión de medios en Santa Mónica, una localidad en el estado de California en los Estados Unidos.