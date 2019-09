"Sí, Juan me dio una camiseta con la firma de Maradona... ¡Nada mal!", recordaría Federer durante una extensa entrevista al año siguiente. La charla transcurría en el asiento trasero de un Mercedes Benz que serpenteaba por las enrevesadas calles de Estoril, en Portugal. Y el suizo no tuvo duda alguna cuando se le preguntó si se había hecho hincha de Boca: "No, no, nada de eso... ¡Pero es una linda camiseta!".