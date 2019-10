Vahaamahina lamentó este “gesto espontáneo e incontrolado” y reconoció: “Mi estilo de juego y la posición que juego requieren mucha agresión. Una agresividad que, sin embargo, debo controlar". Quien lo sufrió, en este caso, fue el tercera línea galés Aaron Waingwright. “Él me tenía por el cuello para empezar. Me sorprendió un poco que el árbitro no lo viera desde el principio, pero afortunadamente el oficial de televisión lo levantó y se solucionó el problema”, explicó el deportista agredido.