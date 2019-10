Otro de los temas abordados por la licenciada fue el de la hidratación, un factor fundamental debido a las grandes temperaturas que tiene Japón en esta época del año (NdR: durante el partido con Tonga la sensación térmica llegó hasta los 40 grados). “El gran desafío en este Mundial en particular es el calor, hay que cuidar mucho la hidratación diaria, no solamente durante la actividad. También hay que reponer el sodio perdido y estar atentos a casos puntuales en los que no solamente tengan que tomar más líquido al que están acostumbrado, sino también a si sudan demasiado. Esto se supervisa constantemente con registros de peso, con controles de densidad urinaria y ese tipo de estrategias”, detalló. Entre el desgaste y el agobiante calor, los jugadores consumen entre cinco y siete litros de líquido por día.