Los cuarenta minutos finales fueron tan buenos como los primeros. Pasó de todo en el partido. Francia movió el banco y anotó de entrada, con la potencia de su octavo Jordan Joseph, recién ingresado (34-14). Los galos comenzaron a dominar las formaciones, y también con su scrum, una de sus armas de sometimiento. La batalla se daba en cada tramo de la cancha, en donde el pack generó una nueva infracción que el 10 de Hindú volvió a concretar (37-14). De la Vega Mendía no sólo se consagraba con las patadas que en el partido con Fiji no acertó, sino con el juego; además metió dos tackles salvadores que se festejaron como un try, primero al wing Matthis Lebel y después al hooker Rayne Barka.