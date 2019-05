Tantos en el Segundo Tiempo: 4 minutos, try de Gnecco (SL); 20, gol de Lamas por try de él mismo (S); 26, gol de Lamas por try de Piran (S); 30 penal Lamas (S), y 39 gol Campodonico por try de él mismo (SL). Amonestados ST 27 minutos Aguilar (SL), 34, Romero Basco (SIC) y 38, Rizzato (SIC).