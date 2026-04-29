Juan Daniel Oviedo protagonizó una arriesgada acrobacia en motocicleta y fue criticado por no usar casco: “Terminó haciendo stunt”

La maniobra ejecutada ante numerosos espectadores en Yopal generó reacciones opuestas entre ciudadanos, algunos de los cuales exigen sanciones por infracciones, mientras otros justifican la acción apelando a la cercanía con votantes jóvenes - crédito @lykan_hypers/X

Juan Daniel Oviedo, actual candidato vicepresidencial de la fórmula de Paloma Valencia, fue grabado realizando una arriesgada maniobra de stunt en motocicleta durante su visita de campaña a Yopal, Casanare.

El video, que se viralizó inmediatamente en redes sociales, muestra a Oviedo como pasajero en una motocicleta mientras se ejecuta un “caballito”, maniobra de alto riesgo en la que el vehículo avanza sólo sobre la rueda trasera.

PUBLICIDAD

El episodio, difundido ampliamente en plataformas digitales y registrado ante numeroso público en el parque de la Herradura, no solo dejó una estampa de ovaciones y gestos de júbilo, sino que disparó un debate sobre seguridad vial y responsabilidad pública.

A diferencia de otros actos proselitistas recientes, en este caso, la polémica no tardó en instalarse por un detalle específico: Oviedo realizó toda la acrobacia sin casco, luciendo en cambio un sombrero típico de la región.

PUBLICIDAD

Juan Daniel Oviedo, candidato vicepresidencial junto a Paloma Valencia, realizó una acrobacia sin casco en pleno parque La Herradura - crédito @lykan_hypers/X

Aunque algunos asistentes celebraron la espontaneidad y cercanía del candidato con los jóvenes de la ciudad, la ausencia de protección motivó numerosas críticas.

Según comentarios citados en redes sociales: “la ilegalidad del acto está grabada, ahora nos corresponde como ciudadanos interponer la denuncia ante las autoridades para que sea multado tanto Oviedo como el motociclista”, escribió un usuario.

PUBLICIDAD

La discusión en torno al gesto se agravó por el hecho de que todo ocurrió ante decenas de testigos y fue rápidamente amplificado en medios digitales.

Durante el recorrido en Yopal, Oviedo, exdirector del Dane, también abordó un mototaxi característico del municipio y conversó con habitantes locales sobre sus necesidades y las propuestas que sostiene junto a Valencia para la campaña de 2026.

PUBLICIDAD

En el video viral, además del “caballito”, se observa cómo se aferra al conductor de la motocicleta y, lejos de evidenciar temor, exhibe una sonrisa constante incluso al finalizar la maniobra de forma algo aparatosa.

La ausencia de casco durante la maniobra de stunt en motocicleta generó llamados ciudadanos a sancionar a Oviedo y al conductor - crédito @lykan_hypers/X

Buena parte de los aplausos y arengas provinieron de jóvenes reunidos en el parque, a quienes Oviedo buscaba acercar a través de acciones más cercanas a la cultura urbana que a los discursos convencionales.

PUBLICIDAD

La reacción virtual resultó dividida: mientras algunos usuarios tacharon la acción de irresponsable por el riesgo y la ausencia de medidas básicas de seguridad, otros defendieron la autenticidad del candidato. En palabras de un seguidor en redes: “Este señor me da años de vida, amo a Juan Daniel Oviedo. Que la suerte nos acompañe de tener un vice muy cool y muy preparado”. Hasta el momento, la fórmula de Paloma Valencia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

La grabación difundida —en la que se aprecia con claridad la maniobra que captura a Oviedo como pasajero de una motocicleta— se volvió viral en poco tiempo y generó tanto mensajes de apoyo como llamados a sancionar la imprudencia.

PUBLICIDAD

Un usuario de X que presenció el hecho relató: “Visitó Yopal (Casanare), se fue para el parque La Herradura a repartir periodicazos y conseguir votos. Se encontró con varios jóvenes y terminó haciendo Stunt. El loco irresponsable y valiente siendo el más feliz del mundo”.

El acto de Oviedo, dirigido a jóvenes de Yopal, buscó conectar la campaña vicepresidencial con la cultura urbana local y la espontaneidad - crédito @lykan_hypers/X

El episodio centraliza las miradas en la campaña vicepresidencial de Paloma Valencia, especialmente por la estrategia de Oviedo de adoptar actividades callejeras y de alto riesgo como herramienta para atraer atención mediática y adhesión juvenil.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el registro, además de la participación activa en la cultura urbana local, Oviedo difundió otro video en el que aborda necesidades sectoriales de la región, acompañando el registro audiovisual con el mensaje: “Desde Yopal a Duitama, de Duitama a Soledad: desactivar la bomba de la salud en Colombia”.

Tras la viralización de las imágenes, el acto de Oviedo fue objeto tanto de celebración por su espontaneidad como de denuncia por “ilegalidad” e imprudencia, pues la ejecución de maniobras de stunt sin medidas de protección está prohibida por la normativa vial nacional.

PUBLICIDAD

Por el momento no se ha informado que ninguna autoridad haya iniciado un proceso administrativo o sancionatorio al respecto por la arriesgada maniobra de Juan Daniel Oviedo a bordo de una motocicleta en Yopal, Casanare.