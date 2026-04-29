Colombia

Juan Daniel Oviedo protagonizó una arriesgada acrobacia en motocicleta y fue criticado por no usar casco: “Terminó haciendo stunt”

El registro digital, tomado en plena gira electoral, suscitó tanto manifestaciones de respaldo como críticas severas por parte de seguidores y detractores acerca del comportamiento de los líderes políticos en eventos masivos

Guardar

La maniobra ejecutada ante numerosos espectadores en Yopal generó reacciones opuestas entre ciudadanos, algunos de los cuales exigen sanciones por infracciones, mientras otros justifican la acción apelando a la cercanía con votantes jóvenes - crédito @lykan_hypers/X

Juan Daniel Oviedo, actual candidato vicepresidencial de la fórmula de Paloma Valencia, fue grabado realizando una arriesgada maniobra de stunt en motocicleta durante su visita de campaña a Yopal, Casanare.

El video, que se viralizó inmediatamente en redes sociales, muestra a Oviedo como pasajero en una motocicleta mientras se ejecuta un “caballito”, maniobra de alto riesgo en la que el vehículo avanza sólo sobre la rueda trasera.

PUBLICIDAD

El episodio, difundido ampliamente en plataformas digitales y registrado ante numeroso público en el parque de la Herradura, no solo dejó una estampa de ovaciones y gestos de júbilo, sino que disparó un debate sobre seguridad vial y responsabilidad pública.

A diferencia de otros actos proselitistas recientes, en este caso, la polémica no tardó en instalarse por un detalle específico: Oviedo realizó toda la acrobacia sin casco, luciendo en cambio un sombrero típico de la región.

PUBLICIDAD

Juan Daniel Oviedo, candidato vicepresidencial junto a Paloma Valencia, realizó una acrobacia sin casco en pleno parque La Herradura - crédito @lykan_hypers/X
Juan Daniel Oviedo, candidato vicepresidencial junto a Paloma Valencia, realizó una acrobacia sin casco en pleno parque La Herradura - crédito @lykan_hypers/X

Aunque algunos asistentes celebraron la espontaneidad y cercanía del candidato con los jóvenes de la ciudad, la ausencia de protección motivó numerosas críticas.

Según comentarios citados en redes sociales: “la ilegalidad del acto está grabada, ahora nos corresponde como ciudadanos interponer la denuncia ante las autoridades para que sea multado tanto Oviedo como el motociclista”, escribió un usuario.

La discusión en torno al gesto se agravó por el hecho de que todo ocurrió ante decenas de testigos y fue rápidamente amplificado en medios digitales.

Durante el recorrido en Yopal, Oviedo, exdirector del Dane, también abordó un mototaxi característico del municipio y conversó con habitantes locales sobre sus necesidades y las propuestas que sostiene junto a Valencia para la campaña de 2026.

En el video viral, además del “caballito”, se observa cómo se aferra al conductor de la motocicleta y, lejos de evidenciar temor, exhibe una sonrisa constante incluso al finalizar la maniobra de forma algo aparatosa.

La ausencia de casco durante la maniobra de stunt en motocicleta generó llamados ciudadanos a sancionar a Oviedo y al conductor - crédito @lykan_hypers/X
La ausencia de casco durante la maniobra de stunt en motocicleta generó llamados ciudadanos a sancionar a Oviedo y al conductor - crédito @lykan_hypers/X

Buena parte de los aplausos y arengas provinieron de jóvenes reunidos en el parque, a quienes Oviedo buscaba acercar a través de acciones más cercanas a la cultura urbana que a los discursos convencionales.

La reacción virtual resultó dividida: mientras algunos usuarios tacharon la acción de irresponsable por el riesgo y la ausencia de medidas básicas de seguridad, otros defendieron la autenticidad del candidato. En palabras de un seguidor en redes: “Este señor me da años de vida, amo a Juan Daniel Oviedo. Que la suerte nos acompañe de tener un vice muy cool y muy preparado”. Hasta el momento, la fórmula de Paloma Valencia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

La grabación difundida —en la que se aprecia con claridad la maniobra que captura a Oviedo como pasajero de una motocicleta— se volvió viral en poco tiempo y generó tanto mensajes de apoyo como llamados a sancionar la imprudencia.

Un usuario de X que presenció el hecho relató: “Visitó Yopal (Casanare), se fue para el parque La Herradura a repartir periodicazos y conseguir votos. Se encontró con varios jóvenes y terminó haciendo Stunt. El loco irresponsable y valiente siendo el más feliz del mundo”.

El acto de Oviedo, dirigido a jóvenes de Yopal, buscó conectar la campaña vicepresidencial con la cultura urbana local y la espontaneidad - crédito @lykan_hypers/X
El acto de Oviedo, dirigido a jóvenes de Yopal, buscó conectar la campaña vicepresidencial con la cultura urbana local y la espontaneidad - crédito @lykan_hypers/X

El episodio centraliza las miradas en la campaña vicepresidencial de Paloma Valencia, especialmente por la estrategia de Oviedo de adoptar actividades callejeras y de alto riesgo como herramienta para atraer atención mediática y adhesión juvenil.

De acuerdo con el registro, además de la participación activa en la cultura urbana local, Oviedo difundió otro video en el que aborda necesidades sectoriales de la región, acompañando el registro audiovisual con el mensaje: “Desde Yopal a Duitama, de Duitama a Soledad: desactivar la bomba de la salud en Colombia”.

Tras la viralización de las imágenes, el acto de Oviedo fue objeto tanto de celebración por su espontaneidad como de denuncia por “ilegalidad” e imprudencia, pues la ejecución de maniobras de stunt sin medidas de protección está prohibida por la normativa vial nacional.

Por el momento no se ha informado que ninguna autoridad haya iniciado un proceso administrativo o sancionatorio al respecto por la arriesgada maniobra de Juan Daniel Oviedo a bordo de una motocicleta en Yopal, Casanare.

Temas Relacionados

Juan Daniel OviedoCandidato a la VicepresidenciaJuan Daniel Oviedo como stuntPaloma ValenciaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

CNE confirmó sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de gastos electorales

La autoridad electoral ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por posibles delitos vinculados a la financiación de campañas con fuentes prohibidas

CNE confirmó sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de gastos electorales

Abelardo de la Espriella defendió su veto a candidatos para debate presidencial: “¿Yo qué hago debatiendo con gente que no pasa el margen de error?”

El candidato presidencial rechazó participar en debates donde Iván Cepeda esté ausente, cuestionó las encuestas de Invamer, calificó al gobierno de Petro de “banda criminal” y prometió una auditoría internacional si llega a la Casa de Nariño

Abelardo de la Espriella defendió su veto a candidatos para debate presidencial: “¿Yo qué hago debatiendo con gente que no pasa el margen de error?”

La Corte Suprema acusó al senador Didier Lobo, quien ha apoyado la candidatura de Paloma Valencia, por irregularidades en contratación pública

El caso involucra $1.492 millones y podría cambiar el futuro parlamentario del dirigente del Partido Cambio Radical

La Corte Suprema acusó al senador Didier Lobo, quien ha apoyado la candidatura de Paloma Valencia, por irregularidades en contratación pública

Resultado Dorado Mañana hoy 29 de abril

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 29 de abril
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata: “Ella no hizo nada”

La actriz colombiana residente en Estados Unidos Diane Guerrero relató cómo se enteró de que sus padres habían sido deportados

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

La selección Colombia recibirá más pláta por la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el aumento aprobado

Leyenda del fútbol inglés se rinde ante Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich: “Así deberían ser los extremos de todo el mundo”

Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia

Figura de la selección Portugal podría ir al Manchester United de Inglaterra: esto dice la prensa italiana