Veloz para desbordar, pero habilidoso para gambetear en el uno contra uno, Urzi llamó la atención de Batista por lo hecho en el equipo del Sur. Allí también demostró otra virtud: su polifuncionalidad para jugar de extremo por los dos lados, o de interior. Es así que las consultas sobre qué pretende el entrenador de él y en qué puesto lo usará fueron inevitables. "Me pidió que cuando juegue haga lo que sé, que vaya para adelante y encaré sin miedo. Después, depende de la formación que usemos, Batista me usa de interior y sino por afuera. Yo me siento más cómodo yendo por afuera porque puedo recibir perfilado, en cambio cuando juego por adentro tengo que rebotar mucho de espaldas", explicó, dejando entrever que el estratega del equipo juvenil no se casará con ningún esquema.