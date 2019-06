"Yo les había dejado a los dirigentes el teléfono fijo de una vecina. Ahí me llamaron el 21 de febrero de 2001, diciendo que el 24 tenía que presentarme a entrenar. Yo tenía 18 años y mis padres estaban de vacaciones. Entonces, del club me dijeron que me mandaban 50 pesos para que me manejara, pero eso era lo que salía el micro. Conseguí que una amiga me acompañe y nos fuimos en tren, que salía 24 pesos cada una. Pagando eso, me quedaban solo dos pesos. Entonces, le pedí plata a mis amigos y a mis hermanos. Llegué a juntar 35 pesos y me fui. Tuve 27 horas de viaje. Llegué a Buenos Aires a las cuatro de la tarde y me fui directamente a entrenar. Ahí empezó mi aventura", recuerda la santiagueña desde el lujoso hotel de París en el que recibe a Infobae.