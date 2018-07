Ya no hay banderazo en la calle de las luces, como bautizaron los argentinos a la céntrica peatonal Nikolskaya. Ya no hay pogo en la plaza roja ni suena el que no salta es un inglés a la entrada del Kremlin. A diferencia de lo que ocurría apenas 72 horas atrás, así como el plantel se fue desmembrando en distintos vuelos que los regresaba a las ciudades donde moran, los hinchas argentinos empezaron una diáspora que los despide hasta Qatar 2022. Llegaron a ser, según estadísticas oficiales, 34.700 vestidos de celeste y blanco y montando un show de aliento en cada ciudad donde se presentaba la Selección. Pero hoy, dispersos la mayoría en Moscú, no llegan al 10% de aquella marea que vino con un sueño que terminó en pesadilla.