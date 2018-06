La crisis institucional, el constante recambio de entrenadores desde la salida de Martino, el escaso período de Bauza y la llegada de Sampaoli fueron otros factores que no contribuyeron en el proceso. Sin embargo, el hombre del Milan expuso una mirada alternativa: "No analizamos esas cosas. Hoy tenemos otro dolor por irnos a casa. Creo que no merecíamos este final. Nos vamos en un momento que no queríamos mostrando la mejor versión el equipo durante el Mundial".