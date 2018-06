"Entré a la concentración para hacer una nota que había arreglado con Valdano, pero cuando lo veo me dice: 'Esperá que tenemos una reunión'. Pasan los jugadores y se meten en una sala. Me quedé solo, en el bar, pero las paredes eran tan finitas que me enteré de toda la reunión", cuenta, literal, el periodista. Recordó una frase de Maradona: "¡Simplemente, no le tenemos que dar más pelota!". Transcribió un pronunciamiento de Passarella: "Así no podemos seguir, ¿a ustedes les parece que un equipo argentino juegue así un Mundial?". Y fotografió el concepto: "Era como un golpe de Estado".