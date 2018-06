• "A mí personalmente el mundo virtual no me genera nada porque trato de no mezclarme en ese mundo pero sí de ser coherente en que mucha gente de la que estoy cerca es parte de ese mundo y no es tan sencillo separarme. A veces por eso me tengo que meter en el mundo virtual para decirle que hay realidades inmodificables que hoy nos competen, como que Argentina no ganó el partido con Croacia, que se complicó a la hora de clasificarse y que tenemos que trabajar para que de manera real y con mucho sentimiento para que esto se logre y estoy convencido, muy convencido de que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección en el sentido de lograr la clasificación porque estoy convencido de que tenemos muchos argumentos para sostener esto. Entonces separar eso para mí sería muy sencillo, lo que no es sencillo es instalarme en ese lugar virtual para tener solamente la mente puesta en un partido de fútbol".