Mascherano, uno de los protagonistas de esa imagen figurativa, publicó en sus redes sociales la misma foto, acompañada de un texto dirigido a las teorías, las suspicacias y los trascendidos. Cierra el pronunciamiento con un hashtag que grita "Vamos Argentina" y en esa línea declara: "Cuando hablamos es para imponer y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada. Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos juntos unidos por ese fin. Ojalá mañana no seamos solo los 23 que estamos acá, o los más de 90 personas que conforman la delegación Argentina en Rusia, ojalá seamos los 40 millones de argentinos pateando todos hacia el mismo arco". Los comentarios que se acumulan por debajo de la publicación coinciden en el espíritu de la carta: predominan las muestras de apoyo y aliento.