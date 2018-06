-"Entonces el jueves a la noche tendré que cerrar por duelo (bromea). La verdad es que mucho no lo pensé, pero voy a tratar de cumplir. Soy sincero y realmente no lo analizamos porque tampoco pensamos que habría semejante repercusión. Fue un cartel de pizarrón, hecho en un tamaño chico y en la esquina del negocio. No nos imaginamos nunca esto, pero lo quiero sostener hasta el final del Mundial. Ahora lo tomo como una publicidad gratuita, pero no hay dudas de que pensaremos en satisfacer a todos".