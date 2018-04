• "Somos un país que no tenemos paciencia y así va a ser imposible toda la vida. No solo en la Selección sino en los clubes. Hoy tenés a Guillermo (Barros Schelotto) que gana todo y cuando pierde un partido ya se lo critica; lo mismo con Gallardo. Si a los proyectos no se les dan tiempos nunca vamos a llegar a nada. La última selección que ganó algo trabajó 12 años con un entrenador, no es casual. En el fútbol las casualidad no existen, es trabajo y paciencia: eso te lleva a los resultados".