Puede que en el torneo continental hayan mostrado ciertos déficits, sobre todo en la zona ofensiva, donde la ausencia de Neymar es notoria. David Neres no dio la talla y, pese a sus sensacionales regates y gran remate de media distancia, Everton no tiene capacidad para liderar y ser foco de los ataques. Firmino no se siente tan cómodo en un ecosistema diferente al que le propone Klopp. Pero defensivamente todo está encarrilado. Es la primera vez en la historia que Brasil supera los primeros cuatro partidos de una Copa América sin encajar ni un gol. A Brasil le rematan poco y, como si eso no fuera suficiente, tiene en el arco a Alisson, el muro del campeón de Europa, quien acumula 540 minutos sin recibir goles.