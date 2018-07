A Portugal la lucidez le duró hasta que se apagó Cristiano Ronaldo, autor de cuatro de los seis goles de su equipo en el torneo. En la misma línea, los escasos chispazos del Lionel Messi mantuvieron encendida la llama de la Selección Argentina pero no fueron suficientes para llegar lejos. Ambos quedaron eliminados en octavos de final. Los reyes del fútbol de la última década no son magos, ellos también necesitan que el contexto los ayude para brillar. Y no hace falta remitirse a dos jugadores fuera de serie, ya que también le pasó a Polonia con Lewandowski, a Dinamarca con Eriksen, a Egipto con Salah y a Corea del Sur con Heung-min Son, por nombrar otros casos más mundanos. En Rusia 2018, el fútbol fue más que nunca un deporte de equipo y las genialidades se transformaron exclusivamente en un condimento.