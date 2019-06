Un problema es el cholulismo -y el marketing- que generan los grandes nombres para los que eligen. Menotti y Bilardo hace años que tendrían que haber estado en el predio de Ezeiza como hacía Di Stéfano en el Real Madrid. En ese modelo de presidentes honorarios podrían haber recibido a los jugadores nuevos y explicarles qué significa la camiseta con las dos estrellitas que ellos ganaron. El error fue ponerlos en roles más complejos. Ahora Menotti no asumió. Quedó al desnudo en los tres momentos fallidos desde que llegó: la gira de marzo a la que no fue, la añorada Selección local que quedó en una utopía por el egoísmo de los clubes y la evaluación ausente en la Copa América. Antes Bilardo viajó a todos lados pero no tenía poder de decisión real y su puesto fue bastardeado desde Maradona hasta los jugadores. Es complejo criticar a los dos porque son próceres del fútbol argentino. Hoy además Bilardo está mal de su salud y no se puede defender. Pero las estatuas también se equivocan en algún momento de sus vidas.