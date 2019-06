Su actitud ante el himno siempre estuvo en el centro de la discusión para aquellos que son críticos. Messi, tras llegar a la final del Mundial y de la Copa América 2015, decidió explicar por qué no lo cantaba: "Si no me cambia nada cantarlo o no, es una boludez para mí. Cuando suena me llega; a todos. Pero cada uno lo vive a su manera. Me gusta que suene el himno, pero me enfría escuchar el del otro. Pero ya te digo: cada uno lo vive a su manera. A mí no me hace falta cantarlo para sentirlo. Los Pumas quizás lloran; nosotros no, lo vivimos de otra manera".