Pensé que el gol de Lautaro Martínez iba a ganar en tranquilidad, eso no sucedió. Este equipo no marca. El problema es el mediocampo. Pasan minutos y la Argentina no la recupera, porque no tiene un cinco de marca. Y no se puede jugar con cuatro números diez en el centro del campo. Lo Celso nació número 10, igual que Messi, que Paredes y De Paul. Son cuatro números diez que están jugando en el medio y no recuperan la pelota. Al no recuperarla ellos, llegan enseguida a los defensores. Qatar creó tres situaciones de gol. Ante Brasil, ante Uruguay, Colombia o Chile eso nos puede complicar. En una Copa América, que nos toque Venezuela es un regalo del cielo, aunque en marzo nos haya ganado un amistoso.