Lo que Colomer seguramente no imaginaba era que el hombre que él había elegido para el desarrollo de jugadores qataríes también tendría un crecimiento brutal. Comenzó con el equipo sub 15 y pasó por cada categoría hasta convertirse en el seleccionador sub 19. En 2013 logró que Qatar se clasifique por primera vez en 10 años para la Copa Asia juvenil. Ascendió a la par de un grupo de jugadores que a su vez se beneficiaban de los convenios con hasta 17 equipos repartidos por Europa (Real Sociedad, Villarreal, Celtic y KAS Eupen, entre otros).