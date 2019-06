El ex presidente de la Federación inglesa de fútbol (FA), el Lord David Triesman, sostuvo en un reportaje publicado por The Sunday Times, que los cataríes se sirvieron en 2010 de una trama operada por ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos junto a otros grupos de presión, para sabotear el proceso de elección de sede e imponerse a los otros países aspirantes.