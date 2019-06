Una de las joyas del fútbol argentino. Así fue calificado Juan Foyth después de ser uno de los jugadores destacados en la selección argentina Sub 20 que logró la clasificación al Mundial en el Sudamericano Sub 20 que se jugó en 2017, en Ecuador. A pesar que el equipo que dirigió Claudio Úbeda no pasó la primera ronda en la Copa del Mundo que se jugó en Corea del Sur, el defensor central albiceleste cautivó a varios de los grandes clubes europeos.