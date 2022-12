El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul antes de la semifinal entre Argentina y Croacia

A tan solo horas de la semifinal ante Croacia, Rodrigo De Paul compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Con una canción del trapero argentino Wos de fondo, el mediocampista publicó un video que muestra cómo vivió la clasificación ante Países Bajos. Acompañando las imágenes escribió la frase: “Por ustedes, por nosotros, por nuestro país. Mañana más que nunca TODOS JUNTOS 💙🤍”.

El breve video comienza mostrando su gesto de emoción durante la tanda de penales en la definición contra Países Bajos, partido que había terminado 2 a 2, con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi. Luego este se centra en el último instante, previo al penal que debía ejecutar Lautaro Martínez. Con las manos apoyadas en sus rodillas y una mirada llena de nervios, el jugador se deja caer al ver el gol de su compañero y por consecuencia el pase a la semifinal de la Copa del Mundo. Así termina conteniendo las lágrimas con la frente pegada al piso, mientras es acompañado por uno de los integrantes del cuerpo de la Selección Argentina.

Mientras transcurre toda la acción, en un instante que parece haberse vivido en cámara lenta, de fondo acompaña la canción ‘Arrancarmelo’ de Wos. “Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar”, dice el trapero en lo que parecería una especie de alusión al Mundial de Qatar.

Scaloni analiza volver a su esquema habitual y dejaría de lado la línea de tres o cinco -según sea para atacar o defender- que usó en el partido contra los neerlandeses (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En solo unas horas, la publicación del volante tenía más de 1.670.000 likes y más de 40.000 comentarios, entre ellos uno especial, el de su compañero Ángel Di María. El zurdo respondió con emojis de fuego y caras con ojos de corazones.

El posteo del jugador de 28 años responde a las últimas palabras del DT de la Selección que lo perfilan como uno de los titulares en el duelo contra Croacia. En la conferencia de prensa, Scaloni afirmó que tanto Rodrigo De Paul como Ángel Di María están “en condiciones” de jugar ante los croatas y el DT incluyó a los dos futbolistas en el primer equipo que paró en la práctica.

¿Quiénes integraron esa alineación? Dibu Martínez en el arco, la línea defensiva incluyó a cuatro jugadores: Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico. De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister fueron los volantes, mientras que en el ataque estuvieron el propio Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

El posteo del jugador de 28 años responde a las últimas palabras del DT de la Selección que lo perfilan como uno de los titulares en el duelo contra Croacia (REUTERS/Molly Darlington)

Esta formación indica que Scaloni analiza volver a su esquema habitual y dejaría de lado la línea de tres o cinco -según sea para atacar o defender- que usó en el partido contra los neerlandeses.

Sin embargo esta no es la única variante que piensa el DT ya que otro de los jugadores en duda es el propio Di María. En caso de que Fideo no esté listo para salir de entrada, su lugar lo podría ocupar Leandro Paredes y formar así una línea de cuatro volantes para reforzar ese sector del campo de juego. A la espera de la decisión que tome el DT junto a su cuerpo técnico, es una posibilidad a tener en cuenta ya que el oriundo de Pujato probó en la última práctica formal antes de las semifinales.

“Analizamos mucho a Croacia, que tiene grandísimos jugadores y le puso las cosas difíciles a grandes equipos. Trabajamos mucho donde nosotros podemos atacar y hacer daño, y donde ellos puedan tener algún déficit. A veces sale, a veces no”, contó el entrenador en diálogo con los medios de comunicación.

Consultado por el estado de salud de De Paul y Di María, el DT aseguró: “El día después hicimos recuperación y lo mismo ayer. Hicimos una reunión, pensando cómo juegan. Tuvimos un panorama más claro de cómo están, pero en principio están disponibles y evaluaremos. Están en condiciones”.

