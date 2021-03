Club Deportivo Almirante Brown: pasión por el futbol y devoción por el padre de la Armada Argentina

Ramiro Martínez "Los fines de semana en la cancha tratamos de emular los valores de sacrificio y responsabilidad del Almirante Brown"

Cualquier neófito (o no tanto) en materia futbolera podría inferir que cuando el 17 de enero de 1922 aquel grupo de amigos reunidos en la casa de Don Segundo Boragno formalizó el nacimiento del por entonces llamado “Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown” eligió este nombre para remarcar la pertenencia a una determinada localidad geográfica denominada de forma homónima tal como ha sucedido a lo largo de la historia con tantas instituciones sociales, culturales o deportivas nacidas en el seno de una comarca determinada.

Nada, absolutamente nada más lejos de la realidad.

Entrevista a Roberto Coniglio y Ramiro Martínez sobre Almirante Brown

“Si bien nuestra historia es centenaria, desgraciadamente algunos sucesos fundacionales y parte de los hechos institucionales acaecidos antes de 1930 no están debidamente registrados. Pero luego de mucho indagar y de muchas consultas con descendientes de los fundadores hoy tenemos la certeza que nuestros antecesores en la conducción de club encontraron en los valores de vida del padre de la Armada Argentina Guillermo Brown la mejor síntesis de lo que pretendían instalar como cultura social”, explica Roberto Coniglio, secretario de prensa del club que sorprende con sus sólidos conocimientos acerca de la vida y obra de un prócer sobre el que lamentablemente poco se habla en los claustros docentes.

El diálogo con Infobae transcurre en la Ciudad Deportiva del club. Coniglio exuda orgullo en su relato y una particular alegría por la presencia en el lugar del Director de Relaciones Institucionales de la Armada y del Jefe de Prensa de la fuerza naval, capitanes de navío Sergio Martino y Rodolfo Ramallo respectivamente.





Para el Subjefe de la Armada, el hecho que un club de futbol tenga este tipo de tributos para con un prócer de la talla de Brown es un hecho altamente gratificante.

La pregunta inicial es una broma que alude algo que llama poderosamente la atención tanto de este cronista como de los invitados navales.

- ¿Estamos en una base militar?

-No, esta es la Ciudad Deportiva del club Almirante Brown ubicada en el partido de La Matanza y más precisamente en la ciudad de Isidro Casanova. El cañón antiaéreo que ve a mis espaldas corresponde a una donación que la Armada realizó hace varias décadas atrás como muestra de reconocimiento por la exaltación de los valores brownianos a los que hice mención anteriormente. Los memoriosos recuerdan todavía a la banda de la Armada tocando en esta sede y la presencia del enviado del Jefe de la Armada en aquella oportunidad fue el por entonces Capitán de Navío Aldo Marchesotti. Algo realmente emocionante.

Oficiales de la Armada Argentina visitaron las instalaciones del club durante la entrevista de Infobae a Coniglio y Ramírez

Sin que pase desapercibido para los marinos presentes, el Secretario de Prensa aprovecha la oportunidad para expresar sus deseos de que en el corto plazo se pueda concretar una vez más la presencia de una formación naval en el predio.

- ¿Es correcto decir que tomaron como propios los valores y virtudes del legendario almirante?

- No sé si la frase sería así, pero si es cierto que tomamos la idea de fuerza y poderío que caracterizó el accionar de Brown en su momento y que son valores que tratamos de transmitir puertas adentro del club.

El cañón donado por la Armada Argentina detrás de Roberto Coniglio y Ramiro Martínez

- ¿Cómo es el día a día del club?

Estamos pasando un momento realmente importante y muy bueno en lo deportivo. Hemos logrado ascender a la segunda categoría del futbol argentino este último año y en la próxima semana iniciamos el torneo nacional B. En nuestras instalaciones también se practica Hockey, futbol femenino, futsal, patín y básquet.

- ¿Cómo afecta la pandemia a una institución como Almirante Brown?

- A nosotros nos pegó duro. Veníamos con una masa societaria importante (alrededor de 5000 socios) y el parate que trajo aparejado la pandemia nos dejó con alto nivel de morosidad en el pago de las cuotas sociales. Ahora de a poco estamos comenzando a salir a flote pero fue duro realmente. No obstante nos estamos preparando gracias a algunas obras que hemos realizado para ser autosustentables y no tener que depender de terceros. Esa es nuestra política.

Un sueño hecho realidad. Ramiro Martínez junto al uniforme de gala de Guillermo Brown

- ¿Hacia qué sector de la sociedad dirigen las convocatorias de jóvenes? ¿Se focalizan en la comunidad local o van más allá de las fronteras del partido?

- La Matanza es un distrito muy amplio, estamos enfocados a convocar gente de la zona, pero nos llegan muchos interesados de fuera del partido e incluso tenemos gente de otras provincias, estamos trabajando para que el club sea cada vez más atractivo.

La hinchada en pleno festejo por el Ascenso de categoría obtenido en 2020

- ¿Cómo surgió la idea de diseñar una camiseta totalmente alegórica a la figura del Almirante Guillermo Brown?

- En realidad venimos trabajando hace mucho en incrementar ese sentido de pertenencia y de compenetración con los valores de Brown, de allí que hace algún tiempo diseñamos una camiseta blanca con la fragata “Hércules” en el pecho del arquero. Ahora fuimos por más y decidimos hacer una camiseta que realmente explicita nuestro compromiso. En la misma está la imagen del almirante en el frente, la fragata en la espalda, en los hombros las charreteras militares y también en la espalda la bandera de Irlanda que como todos saben es la patria de nacimiento del prócer.

Ramiro Martínez luce su camiseta junto a la maqueta de la Fragata Hércules

- ¿Trasmiten este compromiso browniano a los más chicos?

- Si por supuesto, tanto profesores como el coordinador deportivo frecuentemente brindan a los más jóvenes reseñas acerca de la vida del almirante. Somos conscientes de lo que significó esta iniciativa pero jamás imaginamos que fuera a tener tanta repercusión.

El estadio del club tiende otro puente con la Armada Argentina, lleva por nombre "Fragata Presidente Sarmiento" (Adrián Escandar)

Coniglio también destacó durante la entrevista que el club realiza importantes esfuerzos en crear un ambiente seguro y de contención para los más jóvenes y que se les brinda desde atención psicológica hasta la existencia de un merendero al margen de las obvias instalaciones deportivas.

Ramiro Martínez es un joven marplatense de 29 años. A pesar que desde los 13 vive en Buenos Aires, aclara que no ha cortado lazos con la Ciudad que precisamente Guillermo Brown visualizó como portadora de un valor naval estratégico insuperable. Se presta al diálogo con Infobae.

- ¿Ramiro, que significa esa camiseta que lucís en este momento?

- Esta camiseta representa precisamente buena parte de lo que Brown nos dejó. Es un ejemplo de esfuerzo y responsabilidad, eso mismo es el club y tratamos de estar a la altura de esos valores cada fin de semana cuando salimos a la cancha con todos esos valores dentro nuestro. Es un orgullo muy grande poder llevarla.

La Espalda de la camiseta que porta Ramiro Martínez correspodne a la imagen de la fragata Hércules utilizada por el Almirante Brown en su hazaña libertadora

- ¿Tenés en claro que llevás en tu pecho la imagen de uno de los máximos próceres de Argentina?

Desde que estoy en el club me he ido interiorizando de lo que fue su vida y de lo que ha hecho por la independencia. Uno queda impactado a medida que se va llenando de esa historia, he aprendido de Brown mucho más desde que estoy en el club que en el colegio. Además y al margen de la figura de Brown la camiseta es muy linda y ha ganado todas las votaciones.

Contraalmirante Aldo Marchesotti quien fuera comisionado por la Armada para hacer entrega al club del cañón emplazado en la Ciudad Deportiva.

- ¿Cómo nace la pasión por el futbol?

- Desde muy chico, mi papá también jugaba al futbol como arquero en Argentinos Juniors así que desde que tengo recuerdos estuve relacionado con el futbol.

- ¿Papá en el origen y en el horizonte quien es tu ídolo como arquero?

- En realidad son varios, uno siempre tiene en la mira a los grandes arqueros europeos como Casillas. A nivel local el mono Burgos y Navarro Montoya son indiscutidos.

- ¿Cómo ha sido tu integración con el club en estos tres años?

- La verdad que ha sido muy lindo desde el primer momento. desde 2019 que juego todos los partidos y me han tratado siempre muy bien. Espero seguir dando lo mejor de mi por muchos años mas.

Autoridades de la Armada Argentina reciben el banderín de la institución deportiva durante su visita a la sede social

En rigor de verdad la entrevista comenzó mucho antes de que se encienda la cámara y se prolongó bastante más allá del apagado de la misma. El equipo de Infobae, junto a los anfitriones y a los representantes de la Armada recorrió las instalaciones y a cada paso se fue confirmando que la simbiosis naval no es declamada. Una escultura que remeda la imagen de una fragata guarda estrecha relación con el nombre del estadio “Fragata Presidente Sarmiento”. La tribuna del solar es testigo de cientos de encuentros en los que en el momento en que los jugadores necesitan la tracción adicional de la hinchada, desde la cima del tablón se despliega briosa la gigantografía del antiguo buque escuela. La “Sarmiento” se corporiza. Con un coordinado meneo acompasado las velas dibujadas en el paño parecen cobrar vida, se inflan tal como si un viento de popa estuviera dando impulso a las piernas de esos once marineros del balón pie.

“Salen a la cancha los bravos muchachos del Almirante prontos a luchar. Dejando en el césped las fuerzas del alma, llevando por lema respeto al rival” El párrafo precedente corresponde a una estrofa de la marcha del club y luego de la interacción con jugadores y directivos de la entidad suena realmente browniana.

En Casa Amarilla

Casa Amarilla: entrega de camiseta de Almirante Brown #Entrevistas

Durante la tarde del pasado lunes, se produjo un hecho sin precedentes para la Armada Argentina y al mismo tiempo trascendental para la centenaria institución deportiva. En el edificio conocido como Casa Amarilla y que réplica la construcción que albergó en vida a Guillermo Brown, el Subjefe de la fuerza naval Contraalmirante Eduardo Traina recibió la visita de Ramírez y Coniglio quienes tuvieron la oportunidad de entregar un cuadro con la camiseta conmemorativa que luce el arquero titular cada fin de semana. El gesto fue replicado por subjefe de la marina de guerra quien entregó una tradicional imagen de un señalero naval.

"Brown es un prócer cuya obra lamentablemente no ha sido debidamente difundida en los claustros escolares " Capitán de Navío Spinelli

Tanto las autoridades navales como los deportistas, manifestaron su satisfacción por hallarse de alguna manera unidas al compartir el legado del insigne Almirante. Asimismo el historiador naval Capitán de Navío Guillermo Spinelli aprovechó la oportunidad para resaltar la figura del padre de la Armada Argentina y remarcó que Brown es un héroe cuya obra no está difundida como debería serlo, atribuyendo este desconocimiento generalizado sobre el prócer al hecho de la muerte de Bartolomé Mitre (el gran escribidor de la historia nacional) acaecida antes que pudiera escribir sobre la vida y obra del primer almirante de la patria.

El Jefe de Casa Amarilla, el Arquero de Almirante Brown, el Capitán Spinelli y el Subjefe de la Armada, juntos en la casa del Padre de la Patria en el Mar .

Si correspondiera efectuar alguna reflexión acerca de lo vivido tanto puertas adentro del centenario club deportivo como en Casa Amarilla, esta debería ser la de haber “descubierto” una perla que en realidad siempre estuvo a la vista. Transcurrido el 20% del siglo XXI las usinas de valores parecen irse apagando. De la mano de esta carencia, muchos optan por buscar refugio en claustros académicos de excelencia, centros de culto de distintas confesiones o en instituciones sociales de reconocido prestigio. Almirante Brown ( el club) intenta poner la vara muy alta y al mismo tiempo al alcance de la mano de los adolescentes y jóvenes que se suman a sus filas con ganas de trabajar duro en procura de un sueño enamorándose de la institución con un fervor tal vez comparable con el de aquél joven marino irlandés que recaló en una lejana colonia sudamericana en abril de 1810 y murió en 1857 en una patria libre que el mismo ayudo a parir.

El Subjefe del Estado Mayor General de la Armada recibe de manos del Secretario de RRII del club Almirante Brown la camiseta conmemorativa enmarcada





Fotos y Videos Thomás Khaski, Gustavo Gaviotti y Fernando Morales