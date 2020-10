El padre de Agüero sorprendió al revelar en qué club quiere que se retire el Kun

El padre del Kun Aguero dice que quiere que se retire en San Martín de Tucumán

Desde su temprana aparición en la Primera de Independiente cuando debutó con tan solo con 15 años en 2003, los hinchas del Rojo se relamen por ser la cuna de un astro del fútbol mundial como lo fue -y sigue siendo- Sergio Agüero. Es así que en los últimos años, desde Avellaneda se ilusionan con la posibilidad de que el Kun vuelva al club que lo vio nacer para retirarse. Sin embargo, este miércoles Leonel del Castillo, padre del jugador de 32 años, sorprendió al declarar en dónde le gustaría que su hijo cuelgue los botines.

“Ya no me lo imagino en otro lugar que no sea San Martín de Tucumán. Ese sería el orgullo. Que haga lo que le gusta... sigue siendo un buen hijo. Que disfrute lo que le gusta hacer, que es jugar al fútbol”, fue la frase que esbozó entre risas el mayor del clan Agüero en una entrevista brindada a Telefé.

La respuesta sarcástica que dio se explica debido a que la pregunta sobre en qué equipo se retirará el Kun se hizo tan repetitiva en el último tiempo que parece que el padre del goleador del Manchester City quizo esquivarla con humor. Pero, ¿por qué puso al Ciruja en el medio? Simple, Del Castillo es tucumano y fanático de Santo, institución en la que jugó cuando era joven.

Agüero tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2021 Foto: REUTERS/Martin Rickett

Quien rápidamente salió a contestarle al hombre de 49 años fue el presidente del elenco tucumano, Roberto Sagra. “Le daríamos un lugarcito al Kun Agüero, las declaraciones del padre, ya son un orgullo para nosotros como club. Lo llamo y le entrego mi casa, todo mi patrimonio para que venga, ja. Para nosotros es un sueño que el Kun venga a jugar a Tucumán", expresó sin dudarlo.

En su última renovación con el Citizen, Agüero firmó contrato hasta junio de 2021. Por lo que desde varios puntos del planeta están especulando con que se despida de Manchester y continúe su carrera en otro lado. Desde Europa, los medios hacen crecer el rumor de que el Inter de Milán estaría interesado en su ficha, aunque una posible llegada de su amigo Lionel Messi al elenco ciudadano podría hacer que el Kun decida quedarse un tiempo más bajo las órdenes de Pep Guardiola. Todo esto ante la atenta mirada de Independiente, que no pierde las esperanzas de volver a contar con su joya.

Habrá que esperar para ver qué decisión toma el jugador cuando llegue el momento de definir su futuro. Lo cierto es que, pese al cariño que le brindad los fanáticos del Rey de Copas, no hay dudas que en Manchester encontrí su lugar en el mundo. Allí, acumula 254 goles en 371 partidos disputados, es el mayor artillero del club y el cuarto máximo goleador de la historia de la Premier League (180) y consiguió 13 títulos en diez temporadas.

