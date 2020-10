Estalló el conflicto entre Mesut Özil y el Arsenal: su comunicado tras quedar afuera de la lista para jugar la Premier League

Ozil no formará parte de la plantilla que disputará la Premier League -REUTERS

El mediocampista alemán Mesut Özil vive un presente complicado en el Arsenal de Inglaterra, equipo al que llegó en la temporada 2013-2014 proveniente del Real Madrid a cambio de 43 millones de euros, después de que el entrenador Mikel Arteta no lo incluyera en la lista de jugadores para disputar la Premier League.

Por tal motivo, el ex jugador del conjunto merengue no podrá participar de los encuentros de liga con los Gunners hasta, como mínimo, la próxima ventana de fichajes en enero. Mientras tanto, solo podrá hacerlo con el equipo sub-21.

Tras conocer la decisión del español, el futbolista se pronunció en sus redes sociales con un fuerte comunicado: “Estoy tremendamente decepcionado con el hecho de no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier, desde que firmé mi último contrato en 2018 he demostrado mi lealtad y compromiso con el club que amo, el Arsenal, y me entristece mucho que esto no se haya visto correspondido”

COMUNICADO DE OZIL

“Como acabo de descubrir, la lealtad es algo difícil de encontrar hoy en día. Siempre he intentado mantenerme positivo semana tras semana por si había alguna oportunidad de volver pronto al equipo, y es por eso que me había mantenido en silencio hasta ahora”, continuó en la carta que publicó en su cuenta de Twitter.

“Antes del parón por el coronavirus estaba muy contento por cómo iban las cosas bajo la dirección de nuestro nuevo entrenador, Mikel Arteta, nos iba bastante bien y creo que mis actuaciones estaban en un nivel muy bueno. Pero entonces las cosas cambiaron y ya no se me permitió volver a jugar para el Arsenal. ¿Qué más puedo decir?”, continuó.

“Londres sigue siendo mi hogar, todavía tengo muchos buenos amigos en el equipo y siento una conexión muy fuerte con los aficionados del club. No importa lo que pase, seguiré peleando por mi oportunidad y no dejaré que mi octava temporada en el Arsenal termine de esta forma. Me comprometo a que esta decisión tan dura no va a cambiar mi mentalidad, seguiré trabajando lo mejor que pueda y, siempre que pueda, seguiré clamando contra la inhumanidad y a favor de las justicia”, sentenció el internacional con la selección alemana.

Mikel Arteta decidió no incluirlo entre los 25 futbolistas - Reuters

Mikel Arteta tenía que seleccionar una lista de 25 jugadores para jugar el campeonato doméstico y lo dejó afuera de ella a pesar de ser uno de los referentes del plantel por su calidad y experiencia.

El futbolista de 32 años ya estaba al tanto de su situación desde fines de septiembre, cuando el ex colaborador de Pep Guardiola en el Manchester City aseguró que tenía complicado encontrarle hueco dentro del equipo inglés.

“Estoy muy contento con la actuación del equipo y con lo difícil que los jugadores están poniendo al cuerpo técnico elegir las convocatorias y los onces iniciales”, explicó el técnico español en una rueda de prensa posterior a la victoria por 2-0 ante el Leicester City en la Copa de la Liga disputada el 23 de septiembre.

“Estamos eligiendo los jugadores que creemos que son los mejores para cada partido. Es muy difícil para algunos jugadores, no solo para Mesut, entrar en el once. Cada semana intento elegir los jugadores correctos”, añadía por aquel entonces.

El alemán transita su octava temporada como "Gunner" - Reuters/

El alemán, de origen turco, no juega desde el 7 de marzo y a principios de este mes también se conoció que no iba a ser incluido en la lista de 24 jugadores que disputarán la Liga Europa con los Gunners.

Finalmente, cabe destacar que, pese a no contar para Arteta, Özil cobró un bonus de lealtad por parte del cuadro londinense que se eleva hasta los ocho millones de euros. El mediocampista recibió este incentivo el pasado mes de septiembre por una de las cláusulas que firmó en su última renovación en enero de 2018, según el medio “The Athletic”.

Al alemán aún le queda un año de contrato y este bonus se aplicó para incentivar a que se quedara en el Emirates.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Marcó en la goleada del Barcelona y se transformó en viral por su humildad: llegó con la ropa en una bolsa de nylon y se fue en taxi

Radical cambio de look de Cristiano Ronaldo: las nuevas imágenes de su vida en cuarentena

Un ex futbolista de la selección uruguaya publicó una foto desnudo por error en redes sociales y explicó lo ocurrido